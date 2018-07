Cristante si presenta: «Roma squadra giusta per me»

Bryan Cristante si presenta alla Roma: il giocatore ex Atalanta ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia giallorossa

Bryan Cristante, nuovo giocatore della Roma, ha parlato così in conferenza stampa della sua nuova avventura in giallorosso: «Non sono arrivato qui per fare la guerra a qualcuno che c’è stato (la domanda era su Nainggolan, ndr) ma per fare il mio percorso. L’anno scorso quando ho giocato contro la Roma, mi ha fatto una bellissima impressione. I risultati sia in Campionato che in Champions League lo hanno dimostrato. In questi primi giorni, Di Francesco ci ha dato un primo input delle sue idee: bel calcio e pressione alta. Il mio obiettivo è quello di provare a fare del mio meglio. Segnare mi può aiutare in questo obiettivo».

L’ex Atalanta continua: «In ogni mia esperienza ho imparato qualcosa in più. Sono arrivato all’Atalanta nel momento giusto e sono stato aiutato da un bell’ambiente e da un grande allenatore. Gasperini è bravissimo e sa aiutare i giovani a crescere. Non c’è nessuna pozione magica, si serve del suo lavoro. Non ho mai guardato le notizie, so solo che la Roma mi ha fatto un’offerta ed io l’ho accettata. E’ la squadra giusta per me. L’esperienza in Portogallo? Ero giovane e mi sono trasferito in un top club europeo. Quando ho sentito il desiderio di giocare sono andato via. Non ero andato lì per essere titolare».