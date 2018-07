Cristiano Ronaldo alla Juve: colpo di mercato o follia assoluta?

Cristiano Ronaldo alla Juve: contratto, stipendio, trofei e l’ossessione della Champions League. L’arrivo di CR7 è un’opportunità o una follia?

Un uomo come Cristiano Ronaldo, che nella sua straordinaria carriera è riuscito nell’impresa di vincere cinque Palloni d’Oro, cinque Champions League, un Europeo con il Portogallo, tre Premier League, una Coppa di Inghilterra, due coppe di Lega Inglesi, due Supercoppe d’Inghilterra, due Liga, due Coppe di Spagna, due Supercoppe di Spagna, tre Supercoppe Europee una Supercoppa di Portogallo e quattro Mondiali per Club, si commenta da solo. Il suo palmares si racconta in 316 caratteri. Ma Cristiano Ronaldo è molto, molto di più. Ha trascinato l’ultimo Manchester United vincente di Sir Alex Ferguson, ha elevato il Real Madrid ad una dimensione aurea, ha contribuito a far trionfare il Portogallo agli Europei di Francia 2016. Ma più semplicemente è diventato un’icona del calcio mondiale. Che rimarrà impressa sui libri di storia, al di là dei trofei vinti. CR7 è un monumento sportivo vivente. E nemmeno lo scorrere inesorabile degli anni potrà strappargli la fama che si è costruito con una vita di sacrifici folli. Con una carriera di fatica e bellezza, la bellezza che emana in ogni singolo allenamento. E soprattutto in partita. Un animale da palcoscenico senza eguali, che la Juve sta per strappare al Real Madrid per una cifra da far girare la testa: 100 milioni per il cartellino, con annesso ingaggio da 30 milioni di euro a stagione per quattro anni al giocatore. A Madrid c’è chi trema e chi inizia già a rimpiangerlo. A Torino, invece, c’è solamente spazio per i sogni. Ma l’operazione che sta portando Cristiano Ronaldo alla Juve è un mix di due componenti: può rivelarsi il più grande colpo della storia del calcio, ma anche la follia di mercato più estrema.

Cristiano Ronaldo alla Juve: i tre motivi che possono renderlo un grande colpo di mercato

Dal punto di vista squisitamente tecnico, per la Juve di oggi, l’affare Cristiano Ronaldo è indiscutibilmente vantaggioso. Tatticamente non ha alcun bisogno di essere presentato. Così come nessun allenatore al mondo ha il compito di spiegargli qualcosa (l’ultimo che lo ha fatto, Rafa Benitez, in sei mesi si è ritrovato dal Real Madrid al Newcastle, retrocesso in Championship). Massimiliano Allegri ha in mente di farlo giocare da numero nove, al centro dell’attacco. Che sia 4-3-3 o 4-2-3-1 poco cambia. Cristiano Ronaldo dove lo metti sta. E ci sta pure bene. Può garantire gol, assist e movimenti indispensabili su tutto il fronte offensivo. Alla Juve versione 2018-2019 garantisce un indubbio salto di qualità. Cristiano Ronaldo alla Juve non è solo un colpo tecnico o tattico. Perché l’asso di Madeira porta in dote una mentalità vincente, da professionista esemplare, che torna sempre utilissima all’interno di uno spogliatoio. CR7 è un fenomeno e la squadra crescerà con lui. I singoli, soprattutto i più giovani, avranno un modello da seguire. Uno stimolo continuo per alzare l’asticella giorno dopo giorno. Lo spogliatoio della Juve, negli ultimi due anni, ha perso prima Bonucci e poi Buffon. E non solo Buffon, perché anche Lichtsteiner e Asamoah, due pretoriani del mondo bianconero, hanno salutato la truppa. Chiellini e Barzagli necessitano di un supporto, di un leader che possa prendere subito per mano il gruppo. Sottrarlo al Real Madrid poi, diretta concorrente per la Champions League, non può che avere benefici nell’immediato. E anche sul lungo periodo. Fra i vantaggi si passa, inevitabilmente, ad affrontare la questione del ritorno commerciale e di immagine. Basta prendere in mano, per esempio, i numeri dei social network per rendersi conto della grandezza di Cristiano Ronaldo: la Juve su Twitter ha 6 milioni di follower, CR7 74 milioni. Su Facebook la Juve ha 33 milioni di follower, Cristiano Ronaldo ne ha 122 milioni. Idem dicasi per Instagram: la Juve ha 10 milioni di follower, Cristiano Ronaldo ne ha 133 milioni. Cristiano Ronaldo non è una semplice azienda, è una multinazionale. Un grimaldello che può ulteriormente incrementare la popolarità del brand, l’appetibilità del marchio Juve all’estero e aprire nuovi orizzonti di mercato anche in altri sport, sul solco di Barcellona e Real Madrid, due esempi sul fronte del merchandising.

Cristiano Ronaldo alla Juve: i tre motivi che possono renderlo la follia di mercato più estrema