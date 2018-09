Cristiano Ronaldo diserta la premiazione del The Best Fifa

Niente da fare: Cristiano Ronaldo non sarà presente domani al ‘The Best’ della Fifa a Londra che si terrà quest’oggi

Seconda diserzione consecutiva per Cristiano Ronaldo? Il giocatore della Juventus non si è presentato alla premiazione per il miglior giocatore della passata Champions League vinto da Luka Modric (al portoghese la magra consacrazione di esser stato premiato come il miglior attaccante della Champions) e non ci sarà nemmeno quest’oggi a Londra, nella splendida struttura della Royal Festival Hall di Londra, negli ultimi anni palco della Philharmonic Orchestra, per l’assegnazione del Premio “The Best” della Fifa, assegnato al miglior giocatore della passata stagione.

Luka Modric è il grande favorito per la vittoria finale. CR7, come a Montecarlo, deve aver sentito ‘puzza di bruciato’ e diserterà la premiazione. Anche a Londra i tre finalisti saranno Modric, Ronaldo e Salah. Il croato vinse a sorpresa il premio di miglior giocatore Uefa (il premio è assegnato al miglior giocatore della Champions, Cristiano ha realizzato 15 gol) ma è il grande facitori per il The Best Fifa che terrà conto anche del Mondiale (la Croazia ha chiuso al secondo posto). Oltre al premio come miglior giocatore dell’anno, verranno assegnati anche i premi del 2018 alla miglior giocatrice, al miglior allenatore maschile e femminile, al gol più bello, al miglior portiere e alla tifoseria più corretta.