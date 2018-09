Follie per Ronaldo: biglietti per Frosinone-Juve a 700 euro!

Bagarini in azione in Ciociaria. Qualcuno ha pagato 680 euro per assistere a Frosinone-Juve, o meglio, alla partita di Cristiano Ronaldo

E voi quanto sareste disposti a pagare per vedere Cristiano Ronaldo? Un tifoso, presumibilmente juventino, ha investito 680 euro (!) per comprare il biglietto di Frosinone–Juve, partita della 5ª giornata in programma questa sera allo Stirpe. Grande attesa in Ciociaria per l’arrivo della Vecchia Signora. Folla delle grandi occasioni all’arrivo dei bianconeri in terra ciociara, tutto esaurito questa sera allo stadio. Grande festa anche per i bagarini che hanno venduto un biglietto della gara a seicentottanta, in numeri 680 euro.

Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, è questo il valore ed è questo il significato della presenza di Cristiano Ronaldo nella nostra Serie A. Già tre anni fa, lo storico arrivo di Madama, consentì ai bagarini un gran guadagno con i biglietti in tribuna autorità rivenduti a circa 300 euro. Oggi quello è il prezzo ufficiale, di vendita per lo stesso settore ma al mercato nero il prezzo è lievitato del centotrenta per cento. L’effetto Cristiano Ronaldo, sottolinea Il Giornale, si fa sentire anche in Ciociaria. E pensare che Lotito un giorno disse: «Squadre che non contano un c.. (Frosinone e Carpi, ndr) e che nessuno sa nemmeno dove siano e dunque chi mai potrà comprare i diritti tivù di queste squadre».