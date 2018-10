Cristiano Ronaldo e Georgina a Parigi with love – FOTO e VIDEO

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez pizzicati a Parigi in un famoso ristorante della capitale francese

Serata romantica a Parigi per Cristiano Ronaldo. Il giocatore della Juventus, concentrato sulle vicende extracalstiche che lo vedono protagonista, ha deciso di staccare la spina e di volare a Parigi insieme alla sua Georgina. I due, domenica sera, sono stati pizzicati all’estero del”Cesar“, uno dei ristoranti più esclusivi della capitale francese nonché luogo di ritrovo dei giocatori del PSG sugli Champs-Élysées.

Il calciatore bianconero si è recato prima al concerto di Jason Derulo, famosissimo cantante e ballerino statunitense e poi si è recato presso il noto locale francese dove erano presenti anche due altri calciatori: il francese del Barcellona Samuel Umtiti e il brasiliano del Chelsea David Luiz. Giacca appariscente per CR7 che naturalmente non è passato inosservato. Il giocatore domani risponderà presente alla chiamata di Allegri per la ripresa degli allenamenti con vista Genoa e Manchester United, prima ha pensato bare di fare una sosta ai box, a Parigi.