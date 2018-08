Cristiano Ronaldo-Higuain: sarà il sabato dei gol. Parte il gran duello a distanza

Inizia il duello a distanza tra due grandi bomber. E’ pronta a partire la grande sfida Cristiano Ronaldo-Higuain

Sarà la Serie A dei grandi bomber? Mauro Icardi, Gonzalo Higuain, Ciro Immobile, Edin Dzeko, Arek Milik, il Gallo Belotti e tutti gli altri sono pronti a lanciare la sfida al colpo del secolo, ovvero Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese acquistato dalla Juventus ha realizzato caterve di gol con la maglia del Real Madrid e ora è chiamato a ripetersi anche in Serie A. Il giocatore è rimasto a secco all’esordio contro il Chievo e ora ha messo nel mirino la Lazio. Gonzalo Higuain gli ha fatto posto ed è pronto a sfidarlo a distanza. Il duello Cristiano Ronaldo-Higuain sta per decollare.

Il Pipita è andato via dalla Juventus dopo 55 gol in 2 anni e ha scelto il Milan per ripartire. Il centravanti argentino non è sceso in campo contro il Genoa per onorare la memoria delle vittime della tragedia di Genova e ora è pronto all’esordio ufficiale con la maglia del Milan. Il Pipita sarà di scena a Napoli e ha voglia di lanciare la sfida al suo ex compagno di squadra ai tempi del Real. Domani alle 18 la sfida tra Juve e Lazio che segnerà il debutto casalingo di CR7, poi Napoli-Milan. Cristiano Ronaldo aprirà le danze, Gonzalo Higuain è pronto a continuare il gran ballo dei ‘debuttanti’.