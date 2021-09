Cristiano Ronaldo, il parere di Buffon: «Nulla di illogico, i tifosi non devono sorprendersi»

Gianluigi Buffon ha detto la sua sull’addio alla Juventus di questa estate da parte di Cristiano Ronaldo

Ai microfoni di Radio Rai, durante Radio Anch’io Sport, Gianluigi Buffon ha parlato anche dell’addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo.

RONALDO – «Credo che i tifosi non debbano rimanere sorpresi. Ha la nomea di un grandissimo professionista che giustamente pensa tanto a se stesso. In questi tre anni ha fatto grandi prestazioni e tanti gol. Non vedo nulla di illogico nella sua scelta di andare via, ci ha pensato tanto. Penso che alla fine non ci sia stato niente di strano. Posso solo parlare bene di Cristiano, è un professionista che dà sempre il 100%. Ha pensato che fosse giusto andare via».

