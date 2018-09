Cristiano Ronaldo Jr show: altri 5 gol con la Juve Under 9 – VIDEO

Dopo il poker all’esordio, altri 5 gol per Cristiano Ronaldo Jr con la maglia della Juventus Under 9. Stavolta aveva la numero 11

Ancora una volta è Cristiano Ronaldo Jr a prendere la scena. Cinque gol da parte di Cristianinho al Torneo Millenium nel campo della Polisportiva Santa Rita e altri applausi per il figlio di CR7. Ieri il giovane calciatore, tesserato dalla Juventus Under 9, non indossava la maglia numero 7 come all’esordio contro il Lucento ma è sceso in campo con la maglia numero 11.

Cristianinho ha comunque regalato magie, indipendentemente dal numero di maglia. Il figlio di C. Ronaldo ha realizzato ben 5 gol al ‘Centrocampo’ ed è stato il grande protagonista della Juve U9 al Torneo Millenium. Presente anche Georgina a bordo campo che ha immortalato uno dei gol, un bel destro sul secondo palo, e ha postato il tutto sui social. Anche Georgina è stata grande protagonista del pomeriggio torinese con tanti autografi e selfie.