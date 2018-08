Cristiano Ronaldo Junior come papà: anche il baby fenomeno è della Juve

Anche Cristiano Ronaldo Junior alla Juventus. Cristianinho nuovo acquisto della Juve Under 9: le ultimissime news

Inizia la nuova stagione anche per la Juventus Under 9. I baby bianconeri hanno dato il calcio d’inizio ufficiale della stagione e il club bianconero ha celebrato l’inizio degli allenamenti sul sito ufficiale con una carrellata di foto passata, almeno inizialmente, inosservata. In mezzo ai tanti giovani ragazzini bianconeri però c’è un ragazzino destinato a far parlare di sé, comunque vada. La Juve Under 9 infatti ha tesserato Cristiano Ronaldo Junior. Stephan Saporito, Giuseppe Comito e Silvia Piccini hanno accolto i loro ragazzi per preparare la nuova annata dell’Under 9.

Cristianinho farà parte della formazione Under 9. Il classe 2010 è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Non solo CR7 dunque, ora anche Cristiano Ronaldo Junior fa parte della Juventus. Il club bianconero è pronto a scommettere sul talento del figlio di CR7. «È molto competitivo – aveva confessato il portoghese nei giorni scorsi –. È come me da piccolo. Non gli piace perdere. Diventerà come me, ne sono sicuro al 100%». La Juve spera vivamente di avere già in casa il futuro CR7. Cristianinho intanto si allena con l’Under 9 ed è pronto a stupire i bianconeri.