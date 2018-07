Cristiano Ronaldo alla Juve: la trattativa ha rischiato di saltare! – ESCLUSIVA

Cristiano Ronaldo alla Juve: la trattativa ha rischiato di saltare! Queste le indiscrezioni raccolte da Calcio News 24. Le possibilità che l’operazione vada in porto si attestano all’80% – ESCLUSIVA

Il mondo, mai come in questo momento, ha un centro di gravità: Cristiano Ronaldo. Per lui, che è il calciatore in attività più forte e determinante del mondo, la Juve sta facendo i salti mortali per portarlo a Torino già nei prossimi giorni. L’accordo con il calciatore non è più un problema. Anzi, non lo è mai stato: l’intesa è stata raggiunta su tutti i fronti. 30 milioni di euro l’anno per quattro stagioni, con annessa possibilità di diventare uomo immagine di Exor in Italia, in Europa e nel mondo. Il portoghese vuole cambiare aria e le sua intenzioni vennero palesate a Florentino Perez già a maggio, con il Real Madrid ancora impegnatissimo su tutti i fronti (soprattutto su quello della Champions League). Maggio, in questo senso, regala un’indicazione precisa anche su un’altra trattativa per la quale la Juve è stata molto sollecitata: quella per portare Carlo Ancelotti sulla panchina bianconera. La volontà era molto chiara: mettere CR7 nelle condizioni di lavorare con un allenatore con il quale si è trovato splendidamente ai tempi del Real Madrid, quando insieme conquistarono la decima. Ma alla fine è rimasto Massimiliano Allegri. E l’asso di Madeira non ha comunque battuto ciglio, convinto da Andrea Agnelli della bontà del progetto bianconero.

E in questo momento come stanno le cose? Fonti molto vicine ai legali che si stanno occupando dell’operazione di mercato più pazza del secolo assicurano che Cristiano Ronaldo, all’80%, vestirà la maglia di Madama nella prossima stagione. Ma l’ottimismo è figlio di una tempesta che ha rischiato di far saltare tutto per aria. Sì, perché la trattativa, stando alle informazioni raccolte dalla redazione di Calcio News 24, ha rischiato seriamente di arenarsi. Il motivo? Florentino Perez, in preda a continui sbalzi d’umore e irritato dal clima di sfiducia che sta contagiando la sponda blanca di Madrid, avrebbe riferito a Jorge Mendes di preferire una cessione di Cristiano Ronaldo o al Manchester United o al Psg, disposte ad alzare sensibilmente l’offerta della Juventus, che oggi continua ad essere da 100 milioni di euro. Un muro contro muro, più d’orgoglio che di natura economica, che Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera hanno evitato grazie ad un grande lavoro diplomatico. Tradotto: la Juve vuole dare tempo al Real Madrid, evitando di creare ulteriore confusione in una fase dell’affare già molto turbolenta. Dunque, Cristiano Ronaldo è sempre più vicino allo sbarco a Torino. Ma per la fumata bianca manca ancora qualcosa.