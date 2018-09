Cristiano Ronaldo stregato dall’affetto della gente juventina dopo l’espulsione di Valencia vuole ripagate i tifosi

Cristiano Ronaldo è stato nuovamente sommerso dall’affetto del popolo bianconero. L’espulsione a Valencia, ritenuta ingiusta da molti, ha fatto scattare un pieno di solidarietà nei confronti dell’asso portoghese della Juventus, scoppiato in lacrime dopo la decisione dell’arbitro Brych e del giudice di porta Fritz. CR7 è rimasto sorpreso dalle manifestazioni d’affetto ricevute in queste ore, dai tifosi ma anche dai compagni e dal club, e vuole ripagare la fiducia a suon di prestazioni ma soprattutto a suon di gol.

Emre Can e Mandzukic a fare da bodyguard dopo la spettinata a Murillo, Bernardeschi che gli urla all’orecchio «sei il numero uno», la squadra tutta che lo consola nell’intervallo e lo cerca per primo alla fine, il messaggio sui social da parte del presidente Agnelli: tutti segnali d’affetto che hanno colpito il giocatore della Juventus. CR7, dopo i 2 gol segnati alla Lazio, allo Stadium, cerca i primi gol in trasferta. La Juve sarà di scena domani allo Stirpe di Frosinone contro la formazione di Longo, fanalino di coda con un solo punto in classifica dopo le prime 4 giornate, e Cristiano spera di ricambiare l’affetto ricevuto.