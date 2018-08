L’impatto del mercato sul bilancio della Juve: ecco il ‘peso’ di CR7

Quanto pesa Cristiano Ronaldo sul bilancio della Juventus? Quanto pesa l’ultimo mercato? Ecco i dati bianconeri

La Juventus ha piazzato il colpo del secolo strappando Cristiano Ronaldo al Real Madrid per 117 milioni di euro. I bianconeri verseranno 31 milioni di euro netti a stagione nelle casse del giocatore che avrà un impatto di circa 84 milioni di euro l’anno a stagione. Un colpo importantissimo, un colpo pesante per le casse bianconere. La Juventus naturalmente spera di ripagarsi l’investimento grazie all’aumento di ricavi e un primo assaggio dei benefici del fenomeno portoghese lo ha avuto con la vendita delle magliette in tutto il mondo (esaurite negli store e negli store online).

Ma quanto ha inciso il calciomercato della Juventus sul bilancio? Secondo l’analisi riportata da Calcio & Finanza, le operazioni in entrata della Juventus, fra costo dei prestiti, ammortamenti dei calciatori che sono arrivati alla corte di Max Allegri a titolo definitivo e stipendi al lordo, sono quantificabili in maggiori costi a bilancio per circa 151 milioni di euro. Come detto, solo CR7 peserà a bilancio circa 84 milioni mentre grazie alle operazioni uscite, quella di Higuain su tutte ma non vanno dimenticati anche Buffon e Marchisio che avevano due ingaggi importanti, porteranno costi maggiori per 43 milioni di euro. Ora però bisognerà bilanciare con i ricavi