Cristiano Ronaldo Juventus, Mendes atteso in Italia: la posizione del club

In casa bianconera tiene sempre banco la questione relativa alla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. È atteso a breve l’arrivo di Mendes in Italia per fare chiarezza

Come riportato dal Corriere dello Sport, Jorge Mendes tornerà in Italia questa settimana e rimandare l’appuntamento con la Juventus per parlare del futuro di Cristiano Ronaldo non sembra più possibile. Ufficialmente non è mai stata chiesta la cessione, anche se il portoghese attende mosse eventuali del PSG.

La posizione della Juve è sempre stata quella d’attesa, ma più passa il tempo e più aumentano le possibilità di permanenza.