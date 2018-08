Cristiano Ronaldo l’alieno…normale: ecco come il portoghese studia il mondo Juve

Il fenomeno portoghese va alla scoperta del mondo bianconero. Cristiano Ronaldo conquista i compagni con la sua semplicità

L’alieno? No, il fenomeno ‘normale’! Cristiano Ronaldo è entrato nel mondo Juve in punta di piedi e ha sorpreso tutti, a cominciare dai suoi compagni di squadra. Il giocatore portoghese non se ne sta in disparte ma partecipa attivamente alle vicende di casa Juve, vuole apprendere, vuole imparare l’italiano, vuole scoprire tutto sul suo nuovo club e sulla sua nuova città. Allegri lo ha definito un ragazzo semplice ed è molto più alla mano di quanto si possa pensare.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei suoi pallini è imparare l’italiano: da perfezionista qual è, Cristiano si sforza più che può di parlare nella nuova lingua. Il giocatore chiede il significato delle parole che non conosce, non è un musone, sta provando a socializzare con tutti i suoi nuovi compagni. Prima di Villar Perosa, per esempio, ha voluto sapere tutto degli Agnelli e del significato che ha questa partita per i bianconeri. A Verona si è presentato davanti ai suoi nuovi compagni nel consueto rito di iniziazione, cantando una canzone portoghese e improvvisando anche un balletto davanti a tutti. CR7 è in bianconero da meno di un mese ma vuole già sapere tutto sulla sua Juventus!