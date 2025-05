Cristiano Ronaldo, i 1000 gol sempre più vicini ma terzo anno consecutivo senza trofei

Cristiano Ronaldo concentratissimo sull’obiettivo dei 1000 gol, ma al costo delle vittorie di squadre: terza stagione senza titoli per CR7

Cristiano Ronaldo continua a segnare a raffica con l’Al-Nassr, ma dopo tre stagioni in Arabia Saudita non è riuscito a sollevare neanche un trofeo di rilievo. Nonostante il suo contributo in termini di gol – è attualmente capocannoniere della Saudi Pro League – il club ha mancato ancora una volta la finale della AFC Champions League ed è destinato a chiudere il campionato lontano dalla vetta. Le sue ambizioni sembrano ormai concentrate sui record personali, come la corsa ai 1000 gol in carriera, piuttosto che sui successi della squadra.

La centralità mediatica e tattica dell’ex Juve ha finito per sbilanciare le squadre in cui ha militato, un copione già visto anche nel suo secondo periodo al Manchester United. Nonostante l’arrivo di campioni come Mané, Brozovic e Laporte, l’Al-Nassr non è riuscito a costruire un gruppo realmente competitivo, e la gestione del club appare schiacciata dall’obbligo di ruotare tutto attorno alla stella portoghese. Se la prossima stagione non porterà finalmente risultati concreti, questa fase della carriera di Ronaldo rischia di essere ricordata più per l’ossessione statistica che per trionfi sportivi.