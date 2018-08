La Juve sfiderà il Parma sabato sera. Alcuni anni fa Cristiano Ronaldo fu vicinissimo al club gialloblù del presidente Tanzi

Cristiano Ronaldo al Parma? Ora sembra pura utopia invece nel 2003 non lo era affatto: il portoghese ora della Juventus fu a un passo dalla società gialloblù! Domani sera l’attaccante portoghese scenderà in campo al Tardini e proverà a segnare il primo gol con la maglia bianconera ma nel 2003 il giocatore fu vicinissimo al club di Tanzi. Il presidente stava per piazzare il colpo ma esitò per i problemi finanziari che portarono poi al crac Parmalat.

Il Parma allenato da Prandelli aveva appena ceduto Mutu al Chelsea per circa 23 milioni di euro ed era pronto a reinvestirne circa la metà per quello che sarebbe poi diventato CR7. Lo Spor­ting, il 25 luglio, chiese 12,5 milioni per il cartellino del por­toghese. Il Parma rispose uffi­cialmente che era disposto a versarne 10, ma sarebbe tranquillamente arrivato ai 12,5 richiesti dai lusitani. Fu però Tanzi a bloccare l’affare perché i soldi incassati dalla cessione di Adrian Mutu dovevano necessariamente entrare nella cassaforte della società per ripianare le perdite. I dirigenti e Prandelli provarono a convincere Calisto Tanzi ma non ci fu niente da fare. «Questo biso­gna prenderlo subito ­- disse l’allenatore ­- Si vede che è un fenomeno». Era il 6 agosto 2003. Il resto è storia. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.