Cristiano Ronaldo: «Sapevamo che era una missione quasi impossibile. Su Messi…»

Cristiano Ronaldo ha parlato dopo la vittoria della Juventus contro il Barcellona. Queste le sue dichiarazioni riportate da El Chiringuito.

«Noi siamo molto felici. Sapevamo che era una missione quasi impossibile. La chiave era entrare bene in partita. Avevamo bisogno di una vittoria come questa. Anche è in un brutto periodo, il Barcellona è sempre il Barcellona. Rigore? Non lo so. Non l’ho visto. Il calcio è così. Sono decisioni e non voglio entrarci. Se l’arbitro ha fischiato rigore è rigore. Ho sempre avuto un buon rapporto con Messi. Non l’ho mai visto come rivale. Cerca sempre di essere il migliore. Proprio come me».