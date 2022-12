Croazia, Dalic: «Mi congratulo con i nostri ragazzi»

Le parole di Dalic dopo il passaggio del girone della Croazia: « Oggi abbiamo visto una squadra diversa, unita ad esperienza e gioventù»

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato in conferenza stampa dopo il passaggio della sua squadra a Qatar 2022, dopo il pareggio con il Belgio.

PASSAGGIO DEL TURNO – «Mi congratulo con i nostri giocatori per aver superato il girone, avevo detto ieri che mi aspettavo una battaglia contro una grande squadra, perché il Belgio non può giocare male tre volte. La Croazia è stata bravissima, soprattutto per un’ora e nel primo tempo, abbiamo avuto il controllo della partita, abbiamo avuto un netto rigore, ma ancora una volta il VAR ci è stato avverso ma non ci ha influenzato. Siamo stati un po’ fortunati».

PROSSIMI AVVERSARI – «Non vorrei commentare il prossimo avversario, probabilmente sarà la Spagna, ma vedremo. Sono una grande nazionale, una grande selezione con tanti giovani. Abbiamo avuto precedenti difficili contro di loro. Se arriva la Spagna ci prepareremo bene, ora dobbiamo riposare. Oggi abbiamo visto una squadra diversa, unita ad esperienza e gioventù. Gvardiol? Da quello che ho visto, per me è il miglior difensore del mondo. Il più completo, a 20 anni giocare con tanta esperienza e questo pure è qualcosa di fantastico».