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Croazia Turchia U21, partita sospesa per il malore al ct turco Korkmaz: attimi di paura! Cos’è successo

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Published

2 ore ago

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Croazia Turchia U21, partita sospesa per il malore al ct turco Korkmaz: attimi di paura! Il comunicato sulle condizioni di salute del tecnico

Un momento di grande apprensione ha segnato la partita tra Croazia e Turchia Under 21, valida per le qualificazioni all’Europeo di categoria. La sfida è stata sospesa al 35° minuto del primo tempo dopo che il commissario tecnico della Turchia, Egemen Korkmaz, ha accusato un malore. Il tutto è avvenuto in seguito a una sua caduta a terra, provocata dallo scivolamento durante le proteste per l’espulsione del giocatore Tiknas, al 34° minuto, per doppia ammonizione.

Korkmaz perde conoscenza e viene trasportato in ospedale

Dopo il cartellino rosso a Tiknas, Korkmaz ha protestato vivacemente contro l’arbitro. Durante il ritorno verso la panchina, il tecnico turco è scivolato e ha battuto la testa sul terreno, perdendo conoscenza. Subito sono intervenuti i medici della Turchia, che lo hanno stabilizzato prima di far arrivare un’ambulanza sul campo. Korkmaz, cosciente al momento del trasporto, è stato portato in ospedale per accertamenti, con il club che ha rassicurato sulle sue condizioni.

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La ripresa del match e il comunicato della federazione turca

Dopo circa 10 minuti di interruzione, la partita è ripresa regolarmente. La Federazione turca ha poi diffuso un comunicato ufficiale in cui ha spiegato quanto accaduto e tranquillizzato i tifosi. “Egemen Korkmaz, l’allenatore della nostra Nazionale Under 21, ha perso conoscenza dopo essere scivolato e aver battuto la testa a terra al 35° minuto della partita di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA contro la Croazia, disputata oggi all’Opus Arena di Osijek. Korkmaz, che ha riportato un gonfiore alla testa a causa della caduta, ha ricevuto le prime cure dal nostro team medico a bordo campo. Era cosciente ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti. Gli auguriamo una pronta guarigione.”

Un episodio che, fortunatamente, si è concluso senza gravi conseguenze, ma che ha sicuramente turbato tutti i presenti allo stadio.

IL COMUNICATO – «Egemen Korkmaz, l’allenatore della nostra Nazionale Under 21, ha perso conoscenza dopo essere scivolato e aver battuto la testa a terra al 35° minuto della partita di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA contro la Croazia, disputata oggi all’Opus Arena di Osijek.
Korkmaz, che ha riportato un gonfiore alla testa a causa della caduta, ha ricevuto le prime cure dal nostro team medico a bordo campo. Era cosciente ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti. Gli auguriamo una pronta guarigione».

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