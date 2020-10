Buffon e quel traguardo in Crotone-Juve: il portiere può entrare ancora di più nella storia con la possibile titolarità all’Ezio Scida

Gianluigi Buffon potrebbe giocare dal primo minuto nella partita di questa sera tra Crotone e Juve. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega come il portiere bianconero potrebbe tagliare un altro record.

In caso di presenza all’Ezio Scida, Buffon toccherebbe quota 650 presenze in Serie A, staccando Maldini con un altro gettone in questa speciale classifica.