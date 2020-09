Junior Messias ha commentato la sconfitta in casa del Genoa

Junior Messias, attaccante del Crotone, ha analizzato la sconfitta in casa del Genoa per 4-1 nell’esordio in campionato.

«Dobbiamo guardare le cose buone che abbiamo fatto, sappiamo che la Serie A è così, appena sbagli ti puniscono. Dobbiamo alzare la testa e preparare la partita con il Milan che sarà ancora più difficile. Non è stato facile come esordio, ma ora dobbiamo fare attenzione e cercare di fare punti».