Crotone, Molina: «Ogni gara è complicata. Milan di spessore»

Salvatore Molina, centrocampista del Crotone, ha parlato in vista del match contro il Milan.

SERIE A – «Giocare nella massima serie penso sia qualcosa di bellissimo per chiunque. A maggior ragione se manchi da tanto. Tornare è stata un’emozione incredibile».

CONDIZIONE – «Con poche amichevole credo sia impossibile essere al massimo della forma».

MILAN – «Per il Crotone ogni gara è complicata, a maggior ragione se incontri una squadra di alto spessore come quella di mister Pioli».

TIFOSI – «Il supporto è fondamentale, a maggior ragione per un piccolo club come il nostro che nei momento di difficoltà potrebbe trovare una spinta in più dal proprio pubblico».