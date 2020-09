Giovanni Stroppa ha commentato la sconfitta rimediata contro il Milan: le dichiarazioni dell’allenatore del Crotone

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta rimediata contro il Milan.

PRESTAZIONE – «Siamo stati poco bravi a lavorare su quella palla, da lì poi è stata una partita in salita. Abbiamo a avuto una buona reazione anche se giocare contro il Milan non è semplice. L’inserimento dei nuovi è un po’ in salita, purtroppo ci manca il precampionato con qualche partita di rodaggio. Chiaramente non è il Milan che ci deve dare questa serenità di poter pensare che fosse una partita alla portata, ma la prestazione c’è stata».

MERCATO – «Nei numeri possiamo completare la rosa, potevamo farlo prima ma giocoforza il mercato è stato questo. Domenica ci aspetta una partita molto importante e poi arriverà la sosta, spero di avere la rosa al completo per il rientro dalla sosta».

MILAN – «Gioca da un po’ di tempo ogni tre giorni, mi sembrano ben rodati e hanno dimostrato una personalità superiore. Noi sul piano caratteriale potevamo fare qualcosa in più».

MERCATO – «A noi servono giocatori bravi tecnicamente e che possano allungare la rosa, sicuramente serve un rinforzo in attacco e dietro due difensori andranno presi».

CRESCITA – «Io ero preoccupato prima di iniziare questo campionato perché abbiamo fatto una preseason in due. Purtroppo il precampionato ce lo dobbiamo fare in queste partite. Bisogna far crescere la squadra limitando i danni e migliorando la condizione complessiva».