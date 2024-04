Calciatori aggrediti a Crotone, il sindaco: «Ecco cosa faremo...»

Le parole di Vincenzo Voce, sindaco di Crotone, sull’aggressione subita da alcuni calciatori ad opera dei tifosi. I dettagli

Vincenzo Voce, sindaco di Crotone ha commentato con una nota ufficiale l’aggressione subita da alcuni calciatori ad opera dei tifosi.

PAROLE – «Nell’apprendere dell’aggressione subita da alcuni tesserati del F. C. Crotone, condanniamo il vile gesto ed esprimiamo la più sentita vicinanza agli atleti coinvolti. La violenza non è mai accettabile e non può e non deve in alcun modo essere associata ai risultati sportivi. Simili atti qualificano chi li commette e vanno condannati senza riserve».