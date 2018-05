Crotone: Walter Zenga torna sul gol annullato ai suoi contro il Cagliari e attacca Tagliavento: per l’ex portiere, errore più grave di quello dichiarato su Muntari nel 2012

La retrocessione del Crotone non va proprio giù a Walter Zenga. L’ex allenatore degli ‘squali’, a dieci giorni dalla fine del campionato, torna su un episodio arbitrale discusso. Al centro del suo attacco c’è l’arbitro Paolo Tagliavento che, durante Crotone-Cagliari giocata nel gennaio scorso, annullò una rete segnata dai calabresi con Ceccherini al 90′. La decisione dl Var, allora, fece terminare la gara dell”Ezio Scida’sull’1-1, in uno scontro diretto per la salvezza. Zenga è tornato sull’episodio, commentando anche le parole di Tagliavento, che con la stagione appena terminata ha concluso la sua carriera di arbitro: «Leggevo l’intervista di Tagliavento, il suo più grosso errore non è stato su Muntari, ma contro di noi. Su Muntari non c’era il Var, in Crotone-Cagliari, e non ho nulla contro i rossoblù, il gol che ci ha annullato a fine partita è stato cruciale, un errore determinante che ci ha tolto due punti fondamentali» le parole dell’ex portiere a Radio Sportiva.

Zenga ha poi aggiunto: «Non potevamo fare di più per salvarci, questa retrocessione ce la porteremo dietro per tanto tempo, purtroppo l’amarezza non si può smaltire. Crotone è una piazza che merita la Serie A per calore, affetto e sportività. Perchè non sono rimasto anche in B? Ci sono delle problematiche che non possono essere spiegate in pubblico. Poi dopo una retrocessione è giusto cambiare. Una nuova avventura? Spero ci sia presto, devo trovare la controparte. Lavorare è l’antidoto migliore per smaltire la rabbia. Contatti non ne ho avuti con nessuno, non so cosa succederà, ma gli esoneri alla Samp e al Wolverhampton mi hanno dato la forza per cambiare».