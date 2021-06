Juventus, la certezza si chiama Cuadrado: pronto il rinnovo fino al 2023

Juan Cuadrado Juventus: al termine della Copa America il laterale destro bianconero rinnoverà fino al 2023

Tra le certezze della nuova Juve di Massimiliano Allegri ci sarà sicuramente anche Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, tra i migliori nell’ultima stagione, avrà ancora un ruolo da protagonista anche nel nuovo undici del tecnico toscano.

Come confermato da gazzetta.it, il suo futuro è già deciso: dopo la Copa America, infatti, Cuadrado che è in scadenza nel 2022 rinnoverà con la Juve per un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2023.