Cuadrado e il rigore in Juventus-Real Madrid: l’episodio citato da Allegri – VIDEO

Cuadrado e il rigore contestato da Allegri nella gara d’andata Juventus-Real Madrid: ecco l’episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti della qualificazione

Col senno del poi il calcio di rigore non assegnato alla Juventus per il fallo su Cuadrado nella gara d’andata contro il Real Madrid avrebbe cambiato la qualificazione. Troppo facile, però, aggrapparsi agli episodi in un doppio confronto che dura 180 minuti, anche se i dettagli fanno la differenza in una competizione come la Champions League in cui non c’è spazio per il minimo margine di errore.

Ecco l’episodio contestato dalla Juventus e dallo stesso Massimiliano Allegri nelle interviste post-partita del Santiago Bernabeu. Nella gara d’andata all’Allianz Stadium, al minuto 90, Cuadrado riceve palla da Giorgio Chiellini sul dischetto dell’area di rigore e viene atterrato da dietro da un difensore del Real Madrid. La palla finisce fuori, l’arbitro non sanziona l’intervento e la gara finisce 0-3. Un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti della qualificazione, come ha detto lo stesso Allegri a fine gara: «Sergio Ramos? Diceva che era rigore, anche all’andata c’era rigore su Cuadrado, ha capito ma ha fatto finta di nulla».