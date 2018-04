Allegri dopo l’eliminazione: «Il risultato di Torino ha ingannato. Cambi? Aspettavo i supplementari»

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato dopo l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions contro il Real Madrid

La Juventus esce dalla Champions League dopo aver sfiorato l’impresa in casa del Real Madrid. Gli uomini di Allegri, fino al 93′, erano in vantaggio per 3-0, stesso risultato maturato all’andata in favore degli spagnoli; poi, il calcio di rigore concesso dall’arbitro Oliver e trasformato da Cristiano Ronaldo per la qualificazione del Real. Sull’episodio del rigore e non solo ha parlato l’allenatore bianconero Allegri: «Non mi va di giudicare ciò che ha fischiato l’arbitro, sono dispiaciuto per quel che han fatto i ragazzi, stasera ma anche a Torino. L’episodio finale è stato a rovescio di quello che è successo con Cuadrado all’andata. Mi immaginavo che quell’episodio avrebbe cambiato la qualificazione, i ragazzi meritavano almeno di andare ai supplementari, non ho cambiato per non spezzare la partita e mi ero tenuto i due cambi» le parole rilasciate a Premium Sport.

Allegri ha poi continuato: «Dovevo metter Cuadrado e togliere una punta, era rimasto poco tempo, ma a dieci minuti dalla fine non potevo farlo. Resta il fatto che bisogna sfogarsi nei prossimi giorni perchè domenica c’è il campionato e dobbiamo portarlo avanti. Il risultato di Torino aveva ingannato tutto, i gol stasera non li abbiamo presi, dispiace uscire così. Dovremo essere ancora più bravi a toglierci questo episodio finale per uscirne fortificati. Con l’assenza di dybala e questo modulo abbiamo tratto dei vantaggi. Sergio Ramos? Diceva che era rigore, anche all’andata c’era rigore su Cuadrado, ha capito ma ha fatto finta di nulla».