Cutrone: «Prontissimo per una nuova sfida. Locatelli? Ero emozionato per lui»

Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel giorno di Italia-Galles: le sue parole

Patrick Cutrone ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel giorno di Italia-Galles. Le sue parole.

LOCATELLI – «Ero emozionato per lui, sapevo quanto ci tenesse, sono davvero contentissimo. So il percorso che ha fatto e spero che continui così. Sono cresciuto con lui, da quando abbiamo 10 anni, non ci siamo più staccati perché c’è stato subito feeling. Per me è come un fratello».

EUROPEO UNDER 21 – «Siamo stati un po’ sfortunati, avremmo meritato qualcosa in più. Sono comunque contento di aver giocato questo Europeo, al mio fianco avevo una squadra piena di uomini e sono fiero di averlo fatto»

ITALIA – «Si vede che c’è un ambiente positivo, si respira entusiasmo anche da fuori. Questo tipo di atteggiamento aiuta anche nei risultati».

FUTURO – «Sono carichissimo, ho voglia di rimettermi in gioco e fare bene. Sono prontissimo per una nuova sfida».