D’Aversa: «Niente alibi, oggi è colpa mia, non abbiamo perso per le assenze»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani a San Siro contro il Milan

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro il Milan. Di seguito le sue parole.

LA PARTITA – «Nell’intervallo volevo dare una scossa, il primo tempo è stata responsabilità mia. Oggi non si è perso per le assenze, potevamo fare meglio. La determinazione di una squadra che si deve salvare questa sera non si è vista».

SECONDO TEMPO – «La partita si era preparata come abbiamo fatto nel secondo tempo. Contro le grandi squadre serve maggior coraggio: non puoi rimanere ad aspettare».

LE ASSENZE – «In questo momento devo pensare ai giocatori che ho a disposizione, certamente è importante che gli infortunati rientrino il prima possibile».