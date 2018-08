Dalbert flop, ora rischia l’esclusione dalla lista Champions

Il terzino sinistro dell’Inter, Dalbert, ha steccato l’esordio contro il Sassuolo e ora rischia il taglio in Champions League

E adesso? Luciano Spalletti sperava (e spera ancora) di recuperare Dalbert ma il terzino sinistro dell’Inter ha steccato l’esordio con il Sassuolo ed è stato sostituito dopo appena 45 minuti. Il Sassuolo, con Domenico Berardi, ha imperato sulla corsia di competenza dell’ex giocatore del Nizza e Spalletti è stato costretto a correre ai ripari, arretrando Asamoah e inserendo Perisic. Il giocatore brasiliano ha fallito l’ennesima prova e ora rischia la grande esclusione dalla lista Champions.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore potrebbe rimanere fuori dalla lista per la prossima Champions League. Il calciatore, come detto, non ha convinto e ha fallito il nuovo banco di prova. A giocarsi il match point era arrivato con pieno merito, partendo male ma poi risollevandosi in precampionato ma alla prima prova importante, quella col Sassuolo, ha clamorosamente fallito. Il giocatore è diventato il punto debole della formazione interista scesa in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia tanto che il tecnico lo ha lasciato negli spogliatoi dopo l’intervallo. Ora la possibile esclusione dalla lista Champions e un futuro sempre più in bilico per il giocatore dell’Inter.