L’Inter avrebbe presentato un’offerta da 47 milioni di euro per Quincy Promes, esterno d’attacco dello Spartak Mosca

Spunta un nome a sorpresa per il mercato dell’Inter. I nerazzurri, come è noto, cercano un trequartista, un centrocampista centrale e anche un nuovo esterno d’attacco. L’Inter ha messo gli occhi su Radja Nainggolan e Mousa Dembelé per i primi due ruoli mentre per il ruolo di esterno pensa ai vari Politano, Chiesa e Malcom. Dalla Francia, precisamente dal portale footmercato, arriva un nome nuovo: Quincy Promes. L’esterno d’attacco olandese classe ’92 ha disputato una grande stagione con la maglia dello Spartak Mosca e può lasciare la Russia.

Con Massimo Carrera in panchina, Promes ha realizzato la bellezza di 15 gol (anche 8 assist all’attivo) nel massimo campionato russo. Numeri importanti per l’attaccante esterno di nazionalità olandese. Tanti club hanno messo gli occhi su di lui ma secondo il sito francese l’Inter sarebbe pronta a spazzare la concorrenza presentando un’offerta da 47 milioni di euro! Una notizia che, se confermata, avrebbe dell’incredibile. Il giocatore nel recente passato si è detto pronto ad ascoltare le offerte (ci sono anche Tottenham, Southampton e Newcastle su di lui). Difficile però pensare a un’offerta da 47 milioni da parte dei nerazzurri (una cifra alta). Una curiosità: Quincy è gestito dalla Seg, la stessa agenzia che cura gli interessi del nuovo acquisto de Vrij.