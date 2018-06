Il centrocampista ha detto sì alla corte dell’Inter di Spalletti ma non c’è ancora l’accordo con la Roma. Nainggolan pronto a lasciare i giallorossi

Radja Nainggolan ha detto sì! Il centrocampista belga ha giurato amore alla Roma ma la città eterna non ha ricambiato: il club giallorosso è pronto a cedere il calciatore ex Cagliari e il belga, capita l’antifona, ha deciso di andare via. Il calciatore ha detto sì alla corte di Luciano Spalletti e dell’Inter ed è pronto a sposare in toto il progetto nerazzurro. Il Ninja ha espresso il proprio gradimento all’Inter, sente la Roma lontana e crede che con Spalletti si possa vincere. Il ruolo di Spalletti in questa partita è fondamentale. L’allenatore ha telefonato al centrocampista e lo ha convinto a dire di sì ai nerazzurri.

L’affare però non è ancora fatto. La Roma attende un’offerta interessante per lasciar andare il suo centrocampista. I giallorossi potrebbero puntare su Ziyech per rimpiazzare il Ninja ma prima attendono una proposta allettante. La Roma preferirebbe venderlo all’estero (magari in Cina) ma il giocatore ormai ha detto di sì all’Inter e bisognerà trattare con i nerazzurri. La Roma chiede 40 milioni, troppi per l’Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter potrebbe offrire 20-25 milioni più il cartellino di Zaniolo o Valietti. Intanto i nerazzurri hanno messo gli occhi anche su Duncan del Sassuolo.