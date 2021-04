Dalla Spagna: Depay vuole solo una squadra. Le ultime

Le ultime indiscrezioni dalla Spagna sul futuro di Memphis Depay, oggetto dei desideri di Juventus e Inter

Memphis Depay spinge per l’approdo al Barcellona la prossima estate, quando si libererà a parametro zero dal Lione. L’attaccante olandese – riporta l’emittente spagnola TV3 – sarebbe disposto anche ad uno sforzo dal punto di vista economico per vestire la maglia blaugrana e ritrovare l’ex ct Koeman.

Per questo motivo, Depay avrebbe rifiutato anche delle offerte più allettanti da parte di Juventus, Inter e Atletico Madrid. Nelle scorse settimane si sarebbe registrato inoltre un incontro a Barcellona tra l’entourage del giocatore e la dirigenza della società catalana.