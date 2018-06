Incredibile notizia proveniente dalla Spagna: la Juve avrebbe presentato un’offerta al Real Madrid: cash più Dybala per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare il Real Madrid. Il giocatore nelle scorse settimane ha sollevato dei dubbi circa la possibilità di permanenza alla casa Blanca. Secondo alcuni il fenomeno portoghese vorrebbe un nuovo rinnovo del contratto e sarebbe stufo delle promesse non mantenute da Florentino Perez che non gli rinnova il contratto, da circa 22 milioni di euro a stagione, dal 2016. CR7 potrebbe andare via e secondo i media spagnoli potrebbe anche tentare un’avventura in Italia ma, ovviamente, dovrebbe ridursi lo stipendio perché, al momento, nessuno può permettersi delle cifre simili.

Secondo Don Balon però, la Juventus vorrebbe fare un concreto tentativo per portare Cristiano Ronaldo, 33 anni, in bianconero. La Juve avrebbe presentato un’offerta al Real Madrid: 100 milioni di euro più il cartellino di Paulo Dybala, classe 1993, pallino di Florentino Perez, per avere CR7. Un’offerta incredibile e che avrebbe del clamoroso se confermata. Al momento in Italia non ci sono riscontri ma noi vi riportiamo l’indiscrezione proveniente dalla Spagna. La Juve tenta il grande colpo C. Ronaldo per vincere la Champions ed è pronta a sacrificare Paulo Dybala? Staremo a vedere.