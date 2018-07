Dall’Inghilterra parlano di un accordo già raggiunto tra il Manchester United e Alex Sandro: ecco la posizione della Juventus

Accordo raggiunto tra Alex Sandro e Manchester United? In Inghilterra sono sicuri. Secondo il Daily Report infatti, il terzino sinistro della Juventus avrebbe raggiunto l’intesa con il club inglese per il trasferimento alla corte di Josè Mourinho. La Juve pensa al rinnovo del giocatore brasiliano ma fino a questo momento non ha presentato alcuna offerta per il laterale. Il giocatore però non prenderebbe nemmeno in considerazione l’idea di rinnovare perché, dopo 3 anni, avrebbe deciso di cambiare aria e di andare a giocare in Premier League.

C’è l’ok di Alex Sandro al trasferimento, ma non ancora quello della Juventus. La Vecchia Signora chiede almeno 60 milioni di euro per lasciar andare il calciatore ma lo United non ha ancora messo sul piatto quella cifra. I bianconeri, impegnati nella trattativa per portare Cristiano Ronaldo a Torino, pensano anche alle cessioni. Sandro vuole disputare una grande stagione e per farlo sta pensando anche di cambiare area. La Juventus non tratterrà il giocatore ma per farlo partire serve l’offerta giusta che fino a questo momento non è ancora arrivata sulle scrivanie bianconere. Giorni decisivi anche per il futuro di Alex Sandro.