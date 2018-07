Cristiano Ronaldo-Juve: i bianconeri ci credono. Decisivo Neymar

Le prossime potrebbero essere ore decisive per Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il Real Madrid pensa a Neymar come sostituto

La Juventus continua a crederci: l’affare Cristiano Ronaldo è possibile! Il giocatore del Real Madrid è in rotta con Florentino Perez e ieri il presidente ha convocato Jorge Mendes per un vertice urgente. Dal summit dipenderà il futuro di CR7: andrà via o firmerà un ricco rinnovo? A che gioco sta giocando il fenomeno portoghese? Lo scopriremo presto. Intanto la Juventus continua a crederci ed è pronta a un sacrificio importante pur di portare a Torino il giocatore lusitano.

La sponda per i bianconeri potrebbe arrivare da Neymar. Il Real dovrà puntare su un sostituto e l’obiettivo numero uno è il giocatore del PSG: i parigini potrebbero essere costretti a cedere un giocatore per questioni legate al Fair Play Finanziario e potrebbero lasciar andare l’ex Barça, trattenendo Mbappé. La Juve è pronta ad acquistare Cristiano Ronaldo ma alle sue condizioni: i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 30 milioni di euro netti a stagione per il giocatore ma il Real Madrid dovrà accettare un’offerta da 100-120 milioni. I bianconeri cullano il sogno CR7 e continuano a lavorare per trasformare il sogno in realtà.