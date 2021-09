Dani Alves annuncia: «Non firmerò con nessun club»

Dani Alves, fresco di risoluzione del contratto con il San Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro

Dani Alves, fresco di risoluzione del contratto con il San Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro.

«Sono qui per informarvi che ho scelto di non firmare per nessun club per il resto dell’anno. Sono venuto in Brasile per realizzare il sogno di un bambino e si è realizzato: laurearsi campioni con il club del proprio cuore è una cosa che non ha prezzo. Si tratta di umanità, valori e carattere, non di soldi».