Daniele Bartocci si sposa con Martina: il matrimonio vip del giornalista

Fiori d’arancio per il giornalista Daniele Bartocci.

Ad attendere il pluripremiato personaggio sportivo una indimenticabile ‘maratona nunziale’. Domenica 24 luglio il giornalista di Jesi (An) convolerà a nozze con la compagna Martina sulla Riviera del Conero in un tourbillon di emozioni e colori. Risvolti suggestivi che stavolta non saranno a tinte rossonere, tanto amate dal sagace Bartocci.

La coppia marchigiana ha scelto di giurarsi eterno amore proprio a Loreto (An) in quanto città natale della futura sposa, la quale ha dichiarato sui social: “Questa è la location perfetta per il nostro matrimonio”. Ad attenderli a fine luglio un viaggio di nozze in Costa Azzurra, direzione Montecarlo e Nizza (l’ex ‘tempio del gol’ di Supermario Balotelli).

Intanto la cerimonia religiosa del 24 vedrà la partecipazione dei fedelissimi dell’inner circle del giornalista Daniele Bartocci e la sua amata Martina (nella foto con Evaristo Beccalossi), parenti, intimi amici e ospiti big, oltre a svariate personalità dell’imprenditoria dell’alta moda, di sport e lifestyle.

Arrivano da Milano, Roma, Firenze, Romagna e da tutte le Marche: un ‘esercito’ ristretto di amici, manager, imprenditori, sportivi e faccine di spettacolo. Vecchi e nuovi personaggi, all’assalto del matrimonio dei due ‘divini mondani’: Martina con un abito bianco principesco, da vera sirena; Daniele con uno smoking su misura brandizzato proprio ‘Daniele Bartocci’ che punta su un gioco ‘intreccioso’ di colori blu. Tra gli invitati il Prof. Valerio Temperini, tra i più importanti docenti universitari Univpm e illustre membro del Consiglio Direttivo Parco del Conero, l’Avvocato Bruno Bartocci (Partner di spicco che ha seguito da vicino la trattativa AC Milan-RedBird) l’imprenditore Alessandro Bracalente (manager di Nero Giardini e figlio dell’AU Enrico nonché campione italiano dei motori), Simone Bolognesi (corteggiatore di Uomini e Donne e primo Uomo italiano di Belen Rodriguez), il noto giornalista Mediaset Giammarco Menga, il cantante Diego Brocani (Numero uno di premi come Rock Targato Italia), ilPresidente Nazionale Italiana Pizzaioli Dovilio Nardi (detentore di molti Guinness World Record), Alberto Santoni (ex manager della banca e del volley, nonché primo vice-allenatore italiano del grande Julio Velasco, elogiato da Daniele nel suo libro ‘Happy Hour da fuoriclasse al barTocci’), il campione internazionale del ballo Lorenzo Tarabelli, il top manager della ristorazione vip Alessio Giacani, il maestro campione d’Italia del tennis under 12 Alessandro Carbonari, Dott. Francesco Marini con l’azienda di famiglia Mancini Wines, l’ex stellina di Miss Conero Ornela Musura, l’avvocato e conduttrice Cristina Carnevali, e Christian D’Antonio (Direttore The Way Magazine Milano, media partner di prestigiosi eventi come International Fashion Expo, Milano Music Week e Laureus Sports Awards)che proprio insieme a Daniele Bartocci ha animato varie puntate di un noto programma di Rtl 102.5 condotto dal re del gossip Fredella. Alle celebrazioni religiose in una carinissima chiesa di Loreto, situata proprio sotto la celebre Basilica – tra coristi, peonie e rose bianche – seguirà un Pranzo di Gala in grande stile per circa 100 persone in una suggestiva villa vista mare, il tutto seguito in diretta e in esclusciva da una delle Top Radio italiane.

Il matrimonio di Daniele Bartocci: chi è, biografia e vita privata del giornalista

Un party speciale per Daniele Bartocci e Martina: un momento storico particolare per il giovane giornalista che si trova ad essere definito come “il giovane giornalista pluripremiato d’Italia” da magazine importanti, come si legge anche su Millionaire e Forbes. Nelle ultime settimane il ‘giornalista gentleman più premiato del Bel Paese’ (come lo hanno ribattezzato alcuni) Daniele Bartocci è stato ospite di varie tv nazionali quali Rtv38 a Firenze e Go-Tv (Bom Channel canale 68 Milano, insieme all’ex Direttore Tg4 Emilio Fede e al volto tv esperto di bon ton Roselyne Mirialachi), vincendo di recente il premio di miglior giornalista under 35 per l’anno 2022 durante l’ultima cerimonia di commemorazione dell’indimenticato ex Juventus Renato Cesarini, ‘creatore’ della famosa Zona Cesarini.

Dall’alto della sua giovane età Daniele Bartocci, laureato Univpm, sembra aver bruciato le tappe arrivando alla soglia dei 30 anni a vincere numerosi premi e riconoscimenti importantissimi lungo la penisola come il premio Myllennium Award a Roma (vinto per due anni consecutivi, premiato da Pierluigi Pardo, Giovanni Malagò e Vincenzo Spadafora), il titolo di miglior blogger sportivo 2020, il premio di miglior giornalista sportivo giovane 2020, il premio Giovanni Arpino, il premio internazionale Campania Terra Felix 2021, il Premio Giornalismo Cigana, il premio Professionista dell’Anno Giornalismo e Comunicazione 2022 a Piazza Affari (Borsa Italiana di Milano) e il premio World Masterchef Pizza d’Oro 2022. “Ringrazio la mia amata Martina che mi ha sempre supportato e sopportato”, si legge sui suoi social. Daniele Bartocci sarà anche giudice di pizza gourmet del programma King of Pizza su Sky insieme a personaggi come Antonio Sorrentino (Executive Chef Rosso Pomodoro, uno dei fondatori) e l’ex volto Mediaset Edoardo Raspelli (critico gastronomico), con la mission di esaltare i valori del Food Made in Italy. Infine, ad attendere Daniele Bartocci e la sua amata Martina ci saranno dunque splendide nozze nella incantevole Costa Azzurra. Congratulazioni e auguri agli sposi da parte della nostra redazione!