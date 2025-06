Danimarca-Svezia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stade de Geneve va in scena la sfida tra Danimarca-Svezia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo Stade de Genève di Ginevra andrà in scena una delle sfide più attese della prima giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025: Danimarca-Svezia femminile. Si tratta di un derby nordico ad alta intensità tra due delle nazionali più blasonate e competitive del panorama europeo, da sempre protagoniste nelle fasi finali delle grandi competizioni internazionali.

Le probabili formazioni

DANIMARCA (4-3-3): Ostergaard; Troelsgaard, Ballisager, Veje; Thogersen, Snerle, Hasbo, S. Holmgaard; Thomsen, Bruun, Harder.

SVEZIA (4-3-3): Falk; Lundkvist, Bjorn, Eriksson, Andersson; Angeldahl, Asllani, Bennison; Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö.

La Danimarca si affida all’esperienza e alla qualità di Pernille Harder, leader tecnica e carismatica, supportata da un attacco dinamico e da un centrocampo di sostanza. Le danesi puntano a partire col piede giusto in un girone che si preannuncia equilibrato. La Svezia, invece, risponde con un undici solido e collaudato. Il talento di Stina Blackstenius e Fridolina Rolfö davanti, unito all’intelligenza tattica di Kosovare Asllani in mediana, fa della squadra scandinava una delle favorite per la vittoria finale. Entrambe le squadre puntano alla qualificazione come prime del girone e questo primo match può già dire molto sulle gerarchie del gruppo. L’atmosfera si preannuncia infuocata anche sugli spalti, con il pubblico nordico pronto a colorare lo stadio di rosso e gialloblù.

Orario e dove vederla

Danimarca-Svezia femminile si gioca venerdì 4 luglio 2025 alle ore 18:00. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su UEFA.tv, la piattaforma ufficiale dell’UEFA accessibile da tutti i dispositivi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande calcio femminile europeo. Il match promette spettacolo ed equilibrio, con entrambe le nazionali intenzionate a partire forte. Occhi puntati anche sulle giovani promesse che potrebbero sorprendere e diventare protagoniste del torneo.