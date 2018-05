Matteo Darmian è vicino al ritorno in Italia. Dall’Inghilterra confermano l’apertura del Manchester United ad una sua cessione. Juventus favorita, ma ci sono anche Roma e Inter

Matteo Darmian, ritorno in Serie A all’orizzonte. Il laterale ex Torino, al Manchester United dal 2015, ha lasciato intendere più volte di gradire un eventuale rientro in un club italiano; e anche da parte del club inglese c’è l’apertura alla cessione: come riportato da Sky Sports UK, lo United è pronto ad ascoltare le offerte sia per l’esterno italiano che per il difensore Daley Blind.

In Italia, la Juventus segue Darmian da tempo ed è il club favorito ad assicurarsene le prestazioni. Sul laterale, è vivo anche l’interesse di Roma e Inter, che lasciano aperta la finestra di mercato. Il costo del cartellino del giocatore (in scadenza col Manchester united nel 2019) sia aggira sui 13 milioni di euro.