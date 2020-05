Date Coppa Italia, primi scontri: Juve, Milan e Inter non sono d’accordo. Ci sono già le prime polemiche, Marotta vuole schierare la Primavera

Il via libera da parte del Governo c’è stato, ma anche le prime polemiche non sono mancate. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alle reazioni da parte dei dirigenti di Milan, Inter e Juventus.

Nessuno è soddisfatto delle date della Coppa Italia e il direttore Giuseppe Marotta avrebbe già minacciato di far scendere in campo la Primavera. Il calcio riparte, le polemiche anche.