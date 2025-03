D’Aversa: «Dura commentare questa sconfitta, speravamo di arrivare con un risultato migliore alla pausa»

Le parole di Roberto D’Aversa, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani in trasferta contro il Torino

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Empoli contro il Torino. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «E’ dura commentare questa sconfitta. Il Toro veniva da un buon periodo, siamo qui a commentare un’ottima prestazione. Torniamo a casa con zero punti».

GOL SBAGLIATO, GOL SUBITO – «Anche con Sambia avevamo un’ottima occasione, o con Ismajli. Poi succede ciò che è successo nella ripresa, eravamo in tre contro due e non becchiamo la porta…E prendiamo gol su rinvio del portiere. Parliamo dei numeri e di tutto ciò che vogliamo, ma il numero più importante è il risultato. Preferirei che rabbia, delusione e sconforto vengano tenuti dentro in vista della prossima. Durante la pausa speriamo di recuperare qualcuno e far rifiatare chi tira la carretta. Anche con la Coppa Italia abbiamo messo energie fisiche e mentali. Avremmo preferito andare alla pausa con un risultato positivo».