D’Aversa su Lazio Lecce: «Vietato fare errori. Loro sono molto forti»

Le parole in conferenza stampa del mister del Lecce D’Aversa prima della gara contro la Lazio in trasferta

Alla vigilia di Lazio–Lecce, che aprirà il girone di ritorno, Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza. Ecco le sue parole.

4-3-3 A CONFRONTO – «Quando delle squadre applicano il 4-3-3 è molto importante il lavoro delle catene laterali poiché si cerca di portare superiorità numerica. Per il resto, molto dipende anche dalla Lazio che è una squadra abituata al palleggio, al dialogo in spazi stretti: dobbiamo cercare di limitare il loro pregio e questo lo fai solo se attui delle pressioni. Davanti sappiamo di avere una squadra tecnicamente molto brava, che fraseggia, e per evitare che sfrutti meno le rotazioni di catena devi portare pressione immediata».

ERRORI – «Contro questi avversari devi concedere il meno possibile, per vincere le partite non devi subire gol. Ma dobbiamo anche considerare chi affrontiamo: loro giocano in casa, vengono da quattro vittorie di fila interne, in settimana hanno vinto il derby e sicuramente ci saranno entusiasmo e un pubblico che spinge. Noi dobbiamo essere bravi a rimanere nella partita senza perdere equilibrio, meno errori commettiamo più possiamo giungere a un risultato positivo».

GOL DA PALLA INATTIVA – «In realtà è una caratteristica comune nel campionato e ci sono squadre più strutturate di noi che soffrono le palle inattive. Sappiamo le nostre lacune e ci lavoriamo, ma ragioniamo principalmente sui nostri pregi».