D’Aversa Torino, il futuro resta in bilico nonostante i buoni risultati? Il tecnico ha 3 motivi per sperare nel rinnovo: svelata la posizione del club

Il Torino ha ormai messo in sicurezza la salvezza e può guardare con maggiore serenità al finale di stagione, ma il tema più delicato in casa granata resta quello della panchina. Come sottolinea Tuttosport, il nome di Roberto D’Aversa è oggi al centro delle riflessioni del club, anche se una decisione definitiva non è ancora stata presa. Le parole del presidente Urbano Cairo, che ha ammesso come il confronto sia in corso senza però arrivare a una scelta conclusiva, confermano uno scenario ancora aperto. Dovevano essere settimane di certezze, invece il Torino si ritrova a dover sciogliere uno dei nodi più importanti in vista della prossima stagione: andare avanti con l’attuale allenatore oppure cambiare ancora guida tecnica.

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Torino, i numeri di D’Aversa spingono verso la conferma

Eppure i risultati ottenuti da D’Aversa da quando è arrivato parlano in modo chiaro. Il tecnico era stato scelto inizialmente come traghettatore, chiamato a raddrizzare una situazione diventata improvvisamente più complicata del previsto. Invece il suo impatto è stato molto positivo: 12 punti in 6 partite, una media da zona europea più che da corsa salvezza. Un rendimento che ha inevitabilmente costretto Cairo a riflettere con maggiore attenzione sulla possibilità di confermarlo. Anche perché il Torino, oggi a quota 39 punti, può ancora chiudere la stagione facendo meglio rispetto all’annata precedente, quando la squadra aveva terminato all’undicesimo posto con 44 punti. Se D’Aversa dovesse riuscire a migliorare quel bottino, la sua candidatura per la permanenza diventerebbe inevitabilmente ancora più forte.

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Torino, il derby e il rapporto con la piazza possono pesare sulla scelta

C’è poi un altro aspetto che potrebbe incidere molto sulla decisione finale: il rapporto con la tifoseria. D’Aversa, partita dopo partita, sta conquistando sempre più credito anche tra i sostenitori granata. E un eventuale successo nel derby contro la Juventus avrebbe un peso enorme, sia sul piano simbolico sia su quello emotivo. Per Cairo, che negli ultimi anni raramente ha preso decisioni per accontentare la piazza, potrebbe essere un fattore da non sottovalutare, soprattutto in un momento in cui il club ha bisogno di ricucire il rapporto con il proprio pubblico. Tutto questo non basta ancora a garantire il rinnovo, ma rende molto meno scontato un addio a fine stagione. Oggi D’Aversa non è più soltanto un tecnico chiamato a traghettare il Torino: è un allenatore che si è guadagnato il diritto di giocarsi davvero la conferma.