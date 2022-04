Davide Lippi: «Tante possibilità per Chiellini, Spinazzola è tornato». Le parole dell’agente

Davide Lippi, agente, ha parlato a Sky Sport dei suoi assistiti Chiellini e Spinazzola.

CHIELLINI – «No, del futuro di Chiellini non sappiamo ancora niente. È concentrato sul finale di stagione, oggi non è ancora nel momento di parlare del futuro. America? È un atleta internazionale, non si sa la destinazione che può avere. Ci sono tante realtà che possono avvicinarsi. Ci sarà tempo e modo di sedersi e valutare. Con un campione del genere le cose si fanno con calma».

SPINAZZOLA – «Sta bene mentalmente e fisicamente, ha bisogno di mettere minutaggio. Ha un sorriso e un entusiasmo contagioso. Rivederlo così è una gioia immensa. Il calcio italiano ha bisogno di giocatori come lui».