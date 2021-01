Esordio amaro in panchina per l’ex centrocampista della Juve Edgar Davids, che è stato espulso dal direttore di gara al suo debutto da tecnico

Non è andata come avrebbe sperato la prima partita da allenatore sulla panchina dell’Olhanense per Edgar Davids. L’ex centrocampista, tra le altre, di Juve, Milan, Barcellona, Inter e Tottenham, è stato infatti espulso al suo debutto sulla panchina del club portoghese.

Il quarantasettenne aveva già tentato la carriera da allenatore in quinta divisione inglese e con il Barnet e da vice in Olanda nel Telsar, seconda divisione, come riportato da Tuttosport.