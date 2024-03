DAZN Napoli: si pensa alla causa contro De Laurentiis

DAZN starebbe ragionando su una possibile causa contro il Napoli di De Laurentiis per violazione del contratto

Dopo lo strappo di De Laurentiis, presidente del Napoli, contro DAZN, quest’ultima medita di passare alle vie legali. Il numero uno dei partenopei infatti, in occasione del posticipo contro la Juve, ha vietato ai suoi tesserati di presentarsi ai microfoni della piattaforma streaming e nel post partita ha detto in conferenza stampa che: «Con noi DAZN ha chiuso, parliamo con Sky e la Rai ma non con loro».

Come riportato dal Mattino, adesso la piattaforma starebbe pensando di fare causa al club er violazione del contratto. Il motivo della rabbia di De Laurentiis è legato all’anticipo di sabato 30 contro l’Atalanta dopo la sosta nazionali. Calzona, tecnico del Napoli, è anche ct della Slovacchia e sarà impegnato con il suo vice nel doppio impegno della nazionale e non sarà a Castel Volturno prima di giovedì 28 marzo. A richiesta di un cambio di data della partita è arrivato il no, a causa dell’impegno della Dea in Coppa Italia del 3 aprile.