De Biasi torna in panchina: sarà il ct dell”Azerbaigian

Nuova avventura in panchina per Gianni De Biasi: l’ex ct dell’Albania sarà il nuovo commissario tecnico dell’Azerbaigian

Gianni De Biasi torna in panchina. L’ex ct dell’Albania sarà il nuovo commissario tecnico dell’Azerbaigian. Come riporta il sito della federazione azera insieme a De Biasi ci sarà anche Claudio Bellucci ex attaccante di Bologna e Sampdoria.

Reduce dall’ultima esperienza con l’Alaves in Liga, De Biasi ha allenato per sei anni l’Albania, portandola a Euro 2016. Una qualificazione storica.