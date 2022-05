De Bruyne contro la Nations League: «Si dà troppa importanza per queste ‘amichevoli’»

De Bruyne snobba la Nations League e spiega i motivi in conferenza: il commento dovuto ai troppi impegni e una competizione che non interessa

De Bruyne snobba la Nations League e spiega i motivi in conferenza: il commento dovuto ai troppi impegni e una competizione che non interessa. Le sue dichiarazioni:

«Due settimane di impegni sono troppe. Sono partite amichevoli a cui si dà troppa importanza. A me non interessano, preferirei risposare di più visto che abbiamo soltanto tre settimane di libertà dopo un anno intenso. Lo dico anche se non cambierà nulla»